Europa League, i possibili scenari del girone della Lazio

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Tra pochi minuti la Lazio torna in campo in Europa League, affrontando in trasferta la Lokomotiv Mosca: contemporaneamente, in Turchia, si affronteranno Galatasaray e Marsiglia, le due altre avversarie dei biancocelesti in ottica qualificazione. In base ai risultati che verranno fuori da queste due gare, ci sono vari scenari possibili: il Galatasaray arriverà tra le prime due con una vittoria, o se entrambe le partite terminano in parità. I turchi arriveranno matematicamente primi anche vincendo contro il Marsiglia, con contemporanea non vittoria della Lazio. Il Galatasaray può anche pareggiare, ma ai fini del primo posto servirà una sconfitta degli uomini di Sarri.

Per quanto riguarda la Lazio, i biancocelesti arriveranno tra le prime due evitando la sconfitta. Rimarrà invece in corsa per il primo posto vincendo, o se entrambe le gare termineranno in parità.

Il Marsiglia invece non potrà arrivare tra le prime due se perde in Turchia, con contemporanea vittoria della Lazio, ma potrebbe ancora arrivare terzo e qualificarsi per la Conference League.

La Lokomotiv deve invece battere la Lazio per rimanere in corsa per i primi due posti. Sarà matematicamente quarta se non dovesse vincere, con contemporanea vittoria del Marsiglia in Turchia.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: