Lokomotiv Mosca-Lazio, Immobile: “A fine primo tempo eravamo tranquilli, sapevamo che avremmo vinto. Ora testa al Napoli”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Termina 3-0 la sfida di Europa League tra Lokomotiv Mosca e Lazio. I biancocelesti travolgono i russi grazie alle due reti su rigore del solito Ciro Immobile, e ad una perla di Pedro. Successo importante per l squadra di Sarri, che ora si giocherà il primo posto nel girone nella prossima ed ultima sfida casalinga con il Galatasaray. Al termine dell’incontro, proprio l’attaccante della Lazio ha parlato sulle frequenze di Lazio Style Radio per commentare la vittoria.

Queste le sue parole:

“Nel primo tempo la squadra ha giocato bene, abbiamo aperto gli spazi uscendo bene anche da dietro. Li abbiamo fatti correre tanto e sapevamo si sarebbero stancati nel secondo tempo. Nello spogliatoi eravamo tranquilli, il mister ci ha detto di dare il 30% in più per portare a casa la sfida. Pedrito ci ha dato più vivacità, una menziona anche a Zaccagni che ha fatto una grande gara e sta tornando in forma. Può darci davvero una grande mano come anche i due ragazzini in panchina. Il portiere era un ragazzino ed ha avuto la personalità di fare il gesto prima che tirassi il rigore. Mi da un pò fastidio tirare due rigore consecutivi, nel primo ero più tranquillo rispetto al secondo. A Marsiglia eravamo andati vicini al ritorno alla vittoria in Europa. Peccato non averla portata a casa in quell’occasione. Ci teniamo molto a questo torneo, lo abbiamo dimostrato nella gare precedenti e anche stasera. A volte il poco tempo a disposizione ti fa portare dietro l’entusiasmo accumulato. Adesso abbiamo il Napoli, una squadra molto n forma contro cui sarà difficile giocare, ma ce l metteremo tutta.”

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: