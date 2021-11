SOCIAL | I biancocelesti festeggiano la vittoria europea contro la Lokomotiv Mosca – FOTO

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Termina 3-0 la sfida di Europa League tra Lokomotiv Mosca e Lazio. I biancocelesti travolgono i russi grazie alle due reti su rigore del solito Ciro Immobile, e ad una perla di Pedro. Successo importante per la squadra di Sarri, che ora si giocherà il primo posto nel girone nella prossima ed ultima sfida casalinga con il Galatasaray. I giocatori della Lazio, hanno voluto festeggiare i 3 punti conquistati pubblicando alcuni post sui propri canali social ufficiali: Apre le danze Acerbi, che sul suo profilo Instagram ha ironizzato sulla sua mancata rete del 3-0: “Sul 2-0 ho sbagliato davanti al portiere per non portare via la scena a Ciro Immobile”. Proseguono poi anche Strakosha, Zaccagni, Luiz Felipe e Basic che ha festeggiato la vittoria e il suo compleanno. Anche lo spagnolo Luis Alberto celebra la vittoria sui social e commenta: “Vittoria importante, da ora testa alla prossima partita!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Ace Acerbi (@francescoacerbi88)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NEVER GIVE UP (@thomas_strakosha)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mattia Zaccagni (@mattiazaccagni20_)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luiz Felipe Ramos (@luizfeliperamos27)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Toma Bašić (@toma_basic)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luis Alberto (@10_luisalberto)

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: