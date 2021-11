CdS | Acerbi da Leone, il leader della difesa carica tutti: “Ora testa a Napoli” – FOTO

Non cerca scusanti, solo continuità di prestazioni. Scansa la stanchezza e rilancia. Anzi, saranno le altre a faticare sempre di più per battere la Lazio: “Puntiamo a giocare sempre così e chiudere con la porta inviolata”. Francesco Acerbi, leone della difesa, ha ruggito anche dopo il triplice fischio: “Il nostro metodo di lavoro è efficace, vogliamo continuare a crescere e migliorare”. Il Napoli è già nel mirino, senza se e senza ma. Soprattutto senza calcolare le ore di riposo in meno rispetto alla squadra di Spalletti. Domenica è “lontana” due giorni, la Lazio proverà a confermare i progressi mostrati in Russia. Il primo rigore di Immobile ha spaccato il match. Acerbi non ha mai avuto dubbi del Sarrismo, da parte sua c’è piena fiducia negli ordini tattici del tecnico biancoceleste: “Il metodo è giusto, l’obiettivo è dimostrare il nostro valore come in questo match di Europa League e chiudere il più possibile la nostra porta”. Corriere dello Sport.

