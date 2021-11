CdS | Immobile a -1 da Inzaghi: 19 gol nei tornei Uefa – FOTO

Mai dire Ciro non gioca, mai dire gol e vittoria se non c’è lui, peer mancanza di materie prime. Sempre e ancora Immobile, doppietta qualificazione su rigore, 163 gol laziali. È la lista dei record, degli ultimi rimasti, presto sarà aggiornata. Solo Simone Inzaghi ha segnato (per ora) più di Ciro nelle competizioni Uefa: 20 gol contro i 19 dell’attuale bomber della Lazio. Lunga vita a Immobile, in campo convalescente, con pochi allenamenti, a mezzo servizio. Sarri non ce l’ha fatta a tenerlo fuori e l’ha tenuto in campo per un’ora. Ciro ha segnato per due gare di fila in Europa League, non ci riusciva dal settembre 2018. Ha ricominciato a colpire a raffica su rigore, con la maglia della Lazio ne ha segnati 45 su 54 considerando tutte le competizioni (83%). L’ultima doppietta in tornei Uefa era datata novembre 2020. Che goduria i numeri di Ciro, sempre di più. Corriere dello Sport.

Embed from Getty Images

Embed from Getty Images

