CdS | La Lazio torna a vincere fuori in Europa dopo tre anni, Sarri: “Ci tenevamo, ora più continuità” – FOTO

Serviva la missione perfetta. Qualificazione servita e resta in ballo il primo posto. Tutto è rinviato alla sfida Lazio–Galatasaray del 9 dicembre all’Olimpico, all’incrocio Sarri–Terim, Comandante-Imperatore: “Ci tenevamo a questa partita, era la giornata decisiva di un girone difficilissimo”. Sarri ha azzardato rischiando e schierando Ciro, mossa vincente. Mau aveva parlato chiaramente alla squadra. In Europa, fuori casa, non si vinceva da tre anni, stagione 2018/19, era il 25 ottobre 2018 (Marsiglia-Lazio 1-3). L’estro balistico di Pedro, sganciato da Sarri nel secondo tempo ha cambiato la partita. Mau ha modificato la posizione di Lazzari, entrato da ala, una mossa per il futuro. Corriere dello Sport.

Embed from Getty Images

Embed from Getty Images

Embed from Getty Images

