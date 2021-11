Europa League, la Serie A celebra la doppietta di Ciro Immobile contro la Lokomotiv Mosca | FOTO

La Lazio è di ritorno da Mosca con tre punti in tasca, la qualificazione certa tra le prime due del girone, e la possibilità di giocarsi nell’ultima gara della fase a gironi di Europa League la vittoria del Gruppo E contro il Galatasaray. In caso di successo contro la squadra turca, i biancocelesti passerebbero come primi del girone, accedendo direttamente agli Ottavi di finale della competizione europea, senza passare per i playoff. Protagonisti su tutti dello 0-3 di ieri in casa della Lokomotiv Mosca Ciro Immobile, autore di una doppietta, e Pedro, che ha chiuso il match sul finale. Il profilo ufficiale Twitter della Serie A ha voluto celebrare le due reti del bomber numero 17 della Lazio: il post, che riprende l’immagini di Immobile che esulta dopo aver realizzato i due gol, entrambi su calcio di rigore, è accompagnata dal messaggio: “Baci (raffigurati con due emoticon) dalla Russia con amore”.

