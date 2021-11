Napoli-Lazio: al Maradona è Ciro contro Ciro, in quota sfida del gol tra Mertens e Immobile

ROMA – “La storia siamo noi, nessuno si senta offeso”. La sfida tra Napoli e Lazio non è solo il ritorno di Maurizio Sarri in quella che fu la sua casa per tre stagioni, ma anche il duello tra Dries “Ciro” Mertens e Ciro Immobile, i due bomber più prolifici nella storia dei rispettivi club. Lecito, dunque, che tutti gli occhi siano puntati su di loro tanto che, secondo i betting analyst di Olybet.it, è proprio il belga il favorito per una rete che vale 2,50 volte la posta. Leggermente più indietro, invece, il bomber biancoceleste, reduce dalla doppietta contro la Lokomotiv Mosca in Europa League, con il suo sigillo a quota 2,75.

Se le luci dei riflettori saranno puntate su Mertens e Immobile, ci sono anche altri protagonisti pronti ad entrare nel tabellino. Tra questi Lorenzo Insigne, a secco da 3 partire e pronto a sbloccarsi, con il gol in quota su olybet.it 2,50 mentre dall’altra parte la rete di Pedro, già 5 gol in stagione di cui 3 nelle ultime 4 partite di campionato, vale 4 volte la posta. RED/Agipro

