Qualificazioni Mondiali, oggi il sorteggio dei playoff per Qatar2022: Italia testa di serie, ecco le possibili avversarie

E così per andare in Qatar dovremo passare dai play off. Come quattro anni fa la Nazionale sarà costretta a giocare gli spareggi, che hanno una formula “più complicata” come ha riconosciuto anche il Ct Roberto Mancini rispetto al play off del 2017, quando l’Italia fu eliminata dalla Svezia restando fuori dal Mondiale russo.

Stavolta, infatti, per conquistare la qualificazione bisognerà battere non una ma due avversarie, visto che delle 12 squadre che prenderanno parte al play off soltanto tre staccheranno il pass per Qatar 2022. Le 10 nazionali seconde classificate nei rispettivi gironi e le 2 migliori nazionali dell’ultima Nations League non ancora qualificate (Austria e Repubblica Ceca) saranno suddivise in due fasce: 6 teste di serie (le migliori 6 seconde dei 10 gruppi, tra cui l’Italia) e 6 non teste di serie (le 4 peggiori seconde e le 2 qualificate attraverso la Nations League).

Oggi dal sorteggio in programma a Zurigo (ore 17, diretta su Rai 2) verranno formati tre gruppi da quattro squadre, una vera e propria “Final Four” con 2 teste di serie e 2 non teste di serie. L’Italia, in qualità di testa di serie, giocherà in casa la semifinale (24 marzo) in gara unica, mentre la sede della finale (29 marzo), sempre in gara unica, sarà stabilita tramite sorteggio.

Le fasce del sorteggio

Teste di serie: Portogallo, Scozia, ITALIA, Russia, Svezia, Galles.

Non teste di serie: Turchia, Polonia, Macedonia del Nord, Ucraina, Austria, Repubblica Ceca.

