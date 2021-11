SOCIAL | Ciro Immobile esulta dopo la vittoria contro la Lokomotiv Mosca in Europa League | FOTO

La Lazio, nel freddo di Mosca, torna a vincere in trasferta in Europa. Lo 0-3 contro la Lokomotiv regala ai biancocelesti la matematica certezza di passare tra le prime due del Girone E di Europa League. Ora manca l’ultima giornata, la sfida casalinga contro il Galatasaray che sarà un vero spareggio per arrivare al primo posto del girone. Alla squadra di Sarri, dopo la sconfitta per 1-0 nella gara di andata e la differenza reti uguale tra biancocelesti e turchi, basta vincere la partita del prossimo 9 dicembre, con qualsiasi risultato, per vincere il gruppo e qualificarsi direttamente agli ottavi di finale, senza passare per i playoff. Le firme del tris biancoceleste a Mosca sono di Ciro Immobile, autore di una doppietta su calcio di rigore al ritorno da titolare, e Pedro, subentrato nella ripresa. Proprio l’attaccante numero 17 della Lazio, attraverso il proprio profilo ufficiale Instagram, ha esultato, facendo i complimenti alla squadra, per la vittoria contro la Lokomotiv Mosca: le immagini pubblicate della sfida di ieri, sono accompagnati dal messaggio: “Bravi ragazzi”.

