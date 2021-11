CONFERENZA SPALLETTI – “Domani sarà una partita vera di livello. Sarri? Un avversario difficile, tutti qui sanno quanto sia bravo”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

In merito all’incontro di domani tra Napoli e Lazio, il tecnico partenopeo Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa analizzando la gara in programma alle ore 20:45 presso lo Stadio Diego Armando Maradona.

Queste le sue parole:

“La gara di domani assume un peso diverso perché veniamo da questi due o tre risultati che non sono quelli che avremmo voluto e perché davanti abbiamo una squadra che è del nostro livello. Fa parte di quelle 7 proprietà del condominio. Quello che dobbiamo fare sempre è questa continua attenzione ed evoluzione, renderci conto del calcio che abbiamo proposto e di dove vogliamo portarlo. Lavorare in maniera corretta e seria giorno dopo giorno senza lasciarsi influenzare dal risultato. Anche se a volte gli episodi di una partita danno una sterzata brusca all’andamento delle cose. Sarri? È un avversario difficile perché qui lo hanno visto, come da altre parti, quanto sia bravo a organizzare il gioco di squadra e come sia bravo a mantenere la squadra corta facendo una ragnatela di passaggi stretti. Loro stanno anche bene per quello che hanno fatto vedere in Russia. Sarà una partita vera, di livello.”

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: