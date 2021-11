PRIMAVERA2 | La Lazio ospita il Benevento per tornare alla vittoria dopo i due pareggi – FOTO

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Dopo nove giornate e venti punti conquistati, la Lazio Primavera è al comando della classifica del Campionato Primavera 2. Il pareggio ottenuto nell’ultima partita, nel big match, contro il Frosinone, non ha arrecato danni alla squadra di Alessandro Calori, confermandola come prima della classe. Sul campo del Mirko Fersini, alle 14.30 i biancocelesti ospiteranno il Benevento. Nella gara valida per la decima giornata di Primavera 2, i padroni di casa intendono conquistare i tre punti, dopo i due pareggi (0-0 e 1-1 contro Spezia e Frosinone) ottenuti nelle ultime due partite.

Embed from Getty Images

L’avversario

Avversario dai due volti, non facilissimo per la Lazio. Il Benevento di Gennaro Scarlato in questo avvio di stagione ha alternato successi e sconfitte, senza mai pareggiare. Con dodici punti, le Streghe, sono la settima forza del campionato. Quattro vittorie e cinque sconfitte, di cui una in Primavera Tim Cup contro il Napoli, nel complesso. Il sistema di gioco utilizzato dal tecnico giallorosso varia a seconda dell’avversario, alternandosi maggiormente tra 4-3-3 e 4-4-2. A comandare la classifica marcatori della squadra è Samuele Sorrentino, punta centrale classe 2003 che ha realizzato finora 3 gol.

Le altre gare della 10ª giornata

Perugia-Frosinone; Pisa-Crotone; Salernitana-Spezia; Ascoli-Reggina; Cesena-Cosenza.

Embed from Getty Images

La probabile formazione

La Lazio, come preannunciato, si prepara a scendere in campo a caccia della vittoria. Prosegue spedita la marcia verso la promozione, che i biancocelesti di Alessandro Calori devono centrare assolutamente, e già al comando della classifica, le giovani aquile proveranno a fuggire allungando sugli avversari. Il tecnico biancoceleste si affiderà come di consueto alle sue certezze, partendo dal modulo. 4-3-1-2 con Moretti tra i pali; Floriani, Adeagbo, Ruggeri e De Santis il quartetto di difesa. A centrocampo dopo l’assenza di Frosinone non ci sarà ancora Larsson Coulibaly, ai box per infortunio. A centrocampo agiranno così capitan Bertini (capocannoniere della squadra con 7 gol), Ferrante e Mancino. Sulla trequarti spazio ancora a Shehu, mentre in attacco agiranno Tare e bomber Crespi.

LAZIO (4-3-1-2): Moretti; Floriani Mussolini, Adeagbo, Ruggeri, De Santis; Bertini, Ferrante, Mancino; Shehu; Tare, Crespi.

All. Alessandro Calori.

Embed from Getty Images

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: