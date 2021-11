SERIE A – L’AVVERSARIO | Tutto quello che c’è da sapere sul Napoli

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Vittoria in Europa League per 3-0 sulla Lokomotiv Mosca per dare la carica giusta in vista del match di campionato contro il Napoli. Un vero e proprio tour de force quello a cui è costretta la Lazio: rientro a Formello nella giornata di venerdì, allenamento ed oggi la partenza alla volta di Napoli per giocare domani alle 20:45. Gli uomini di Sarri vogliono essere pronti e provare a portare a casa i tre punti contro la capolista. Intanto ecco le ultime sui partenopei

NAPOLI – La squadra di Spalletti è in testa alla classifica e in questa prima fase di campionato ha collezionato solo una sconfitta e due pareggi. Sconfitta che risale proprio all’ultima giornata di campionato contro l’Inter, mentre i pareggi sono arrivati contro Roma e Verona. Sono 26 gol fatti e solo 7 i gol subiti, una macchina perfetta che non si inceppa mai, o quasi. Nelle ultime tre gare tra campionato e coppa sono arrivati un pareggio e due sconfitte, di cui l’ultima proprio a Mosca contro lo Spartak in Europa League. Domani c’è la Lazio di Sarri e la sfida si accende.

LA FORMAZIONE (4-3-3) – Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne.

LA STELLA – L’assenza di Victor Osimhen a causa dell’infortunio nell’ultima sfida contro l’Inter si farà sentire. Con il Napoli fin ora ha collezionato 5 reti in campionato e 4 in Europa League. Spalletti dovrà trovare la soluzione per l’attacco e il nome più probabile è quello di Mertens, che ha ricoperto il ruolo di punta centrale per molti anni, proprio sotto la guida Maurizio Sarri. Anzi è stato proprio il tecnico toscano a reinventarlo in quel ruolo, e probabilmente proprio così Spalletti proverà a mettere in difficoltà la difesa biancoceleste.

IL PRECEDENTE – Non proprio felice l’ultimo precedente in casa partenopea per la Lazio. L’ultima sfida risale al 22 aprile 2021 e i biancocelesti cederono per 5-2 sotto i gol di Insigne (doppietta), Politano, Mertens e Osimhen. All’Olimpico sicuramente il pronostico sorride di più ai biancocelesti che hanno vinto l’ultimo scontro per 2-0 con le reti di Immobile e Luis Alberto. Al San Paolo, rinominato Maradona, la Lazio non vince dal 2015 all’ultima giornata di campionato. Quell’anno la Lazio si impose per 4-2 con i gol di Parolo, Candreva, Onazi e Klose e conquistò i preliminari di Champions League con Stefano Pioli in panchina.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: