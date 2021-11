SERIE A| L’Empoli si prende il derby nel recupero, la Sampdoria torna alla vittoria

Con i due antici delle ore 15, si è aperto il sabato della Serie A. Empoli – Fiorentina e Sampdoria – Verona, sono i due match che si sono disputati questo pomeriggio. Il derby toscano si è chiuso col punteggio di 2-1 per i padroni di casa grazie ai gol di Vlhaovic (57′) ,Bandinelli (88′) e Pinamonti(90′). Con questo risultato la squadra di Italiano resta all’ottavo posto con Juve e Lazio che pero hanno una partita in meno. L’Empoli invece sale a 19 punti, facendo un bel balzo in avanti in classifica.

Nell’altro match invece, ad avere la meglio è stata la Sampdoria grazie ai gol di Candreva e Bereszynski e Murru nel finale inutile il gol degli ospiti di Tameze. Grazie a questo risultato i blucerchiati escono momentaneamente dalla zona retrocessione portandosi a 15 punti in classifica, passo falso del Verona che si ferma a 19 punti, raggiunto proprio dall’Empoli

