Reina deve cancellare la "manita"

Ad aprile ha subito cinque gol dal Napoli in una notte da incubo. Sogna la partita del riscatto.

Come riportato dal Corriere dello Sport, grande ex della gara di stasera, Reina torna in porta dopo il lungo turno di riposo in Europa, ma ha un conto aperto: era il 22 aprile 2021 e Napoli–Lazio finì 5-2. Con i partenopei ha esordito nel 2013 nella sfida contro il Bologna e proprio con il Napoli ha conosciuto Sarri. Oggi sarà in campo insieme a Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi e Hysaj; a centrocampo Milikovic, Cataldi e Luis Alberto; in attacco Felipe Anderson, Pedro e Immobile.

