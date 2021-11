La moglie di Luis Alberto e il sorteggio speciale: in palio due maglie autografate dal Mago – FOTO

“Il Natale è alle porte e volevo fare un regalo speciale! Non riuscivo a pensare a niente di più speciale che mettere in palio 2 delle magliette di mio marito, siete in tanti a chiedermi la sua maglia e questa volta avrete maggiore possibilità di ottenerla, ci saranno 2 vincitori. Puoi scegliere la dedica che vuoi e sarà autografata da lui. Per partecipare conosci già i passaggi: metti mi piace alla foto, menziona un amico nei commenti, puoi citare quanti amici vuoi per avere più opzioni per vincere e diventa follower del mio profilo @patri201010. Se condividi anche sul tuo profilo avrai una SORPRESA EXTRA!!! Buona fortuna a tutti! E spero che il sorteggio vi piaccia molto. Inizia oggi domenica 28 e terminerà domenica prossima giorno 5!“, così la moglie di Luis Alberto, attraverso il suo account ufficiale Instagram, ha lanciato il sorteggio in vista del Natale. Patricia quindi ha trovato il modo per accontentare e rendere felici tutti i sostenitori laziali, fan del Mago.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Patricia Venegas (@patri201010)

