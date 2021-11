MOVIOLA | Partita senza episodi da VAR, Orsato gestisce bene i cartellini

Uno stradominio tecnico e territoriale che non ha portato ad episodi da VAR. Questo uno dei tanti riassunti di Napoli-Lazio andato in scena questa sera allo Stadio Diego Armando Maradona.

L’arbitro della partita, Daniele Orsato, gestisce una gara piuttosto tranquilla per quanto riguarda le scelte da intraprendere. Corrette le quattro ammonizioni comminate nei confronti dei biancocelesti: la prima per un fallo di Luiz Felipe Ramos (diffidato, salterà la partita contro l’Udinese), poi quella di Patric, probabilmente più per le proteste che per il fallo in sé; quella di Cataldi, dopo un intervento a centrocampo più per la frustrazione del continuo possesso palla partenopeo, che per l’utilità di fermare un’azione pericolosa.

Infine al 78′ anche Zaccagni – subentrato – si lascia andare alla frustrazione del risultato e dei passaggi napoletani per fare fallo sulla trequarti avversaria.

