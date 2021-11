Napoli-Lazio, Mertens: “Oggi la nostra miglior partita, rimango legato a Sarri” – FOTO

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Al termine dell’incontro tra Napoli e Lazio conclusosi con il risultato di 4-0, l’attaccante partenopeo Dries Mertens è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare la vittoria.

Queste le sue parole:

“Abbiamo giocato la nostra migliore partita, è importante continuare così soprattutto in questo momento in cu le sfide si fanno sempre più difficili. Il gol più bello dei due? Non lo so, per me l’importante era tornare a segnare soprattutto dopo il periodo che sono stato fuori a causa dell’infortunio. Le critiche nei miei confronti erano giusti, ora penso solo a fare bene nelle prossime gare. Sarri un grandissimo allenatore, sono legato a lui. Oggi non è andata come voleva lui, mi dispiace.”

Embed from Getty Images

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: