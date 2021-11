PAGELLE – Patric, Milinkovic e Felipe: una fascia da incubo. Cataldi fatica, Immobile ci prova

Reina 4,5 – I riflessi e l’agilità sono dei lontani ricordi, dello spagnolo servono la leadership e la guida della difesa che stasera latitano del tutto. Poteva fare qualcosa di più sui gol subiti ma probabilmente sarebbe cambiato poco. Si può anche iniziare a mettere in discussione la sua titolarità.

Patric 4,5 – Confermato sulla fascia destra ma il rendimento è totalmente 0pposto rispetto a Mosca. Non prende mai Insigne che lo salta tutte le volte costringendolo al fallo di frustazione che porta al giallo, saltato come un birillo da Mertens in occasione del 2-0.

Dal 46′ Lazzari 5 – Un solo spunto degno di nota dove serve in area un cross interessante non sfruttato dai compagni, per il resto nella mediocrità generale della ripresa.

Luiz Felipe 4,5 – Nella prima mezzora non ha capito praticamente nulla di ciò che stava succedendo in campo fra marcature sbagliate, posizionamenti errati e regali agli avversari. Non migliora col passare dei minuti ma per sua fortuna cala il Napoli.

Acerbi 5 – E’ l’ultimo ad arrendersi fra i biancocelesti quando i compagni avevano già tirato i remi in barca da tempo. Fa fatica a contenere le sortite napoletane ma almeno dà segnali di vita in mezzo ad un mare di difficoltà. Colpisce una traversa di testa sul 2-0 che poteva riaprire la partita.

Hysaj 5 – Non sfigura totalmente contro i suoi ex compagni che preferiscono sfondare sul lato opposto. L’albanese contiene a fatica Lozano impedendogli almeno la gioia della rete personale con un paio di buone diagonali difensive.

Milinkovic 4,5 – In una partita dove serviva la versione Transformer di Sergej, tira fuori la partita da Polly Pocket. Prestazione piccola per un giocatore che dovrebbe essere un trascinatore ed un esempio per i compagni.

Dal 61′ Basic 5,5 – E’ l’unico centrocampista che gioca ad un tocco e si muove in profondità, sfiora di testa un cross di Lazzari.

Cataldi 4,5 – Fare il mediano comporta anche avere letture difensive e capacità di posizionamento per schermare la difesa che ancora non padroneggia. Zielinski gli si muove costantemente alle spalle con totale libertà, soffre il pressing avversario in uscita palla al piede

Dal 75′ Leiva 5 – Un cambio prevedibile che non aggiunge nulla se non qualche palla persa.

Luis Alberto 5,5 – Fra i meno peggio in campo. Sfiora l’eurogol che poteva riaprire la partita, per il resto fa la mezzala di quantità che non è proprio il suo ruolo.

Felipe Anderson 4,5 – Forse è arrivato il momento di rimanere un pò in panchina. Finchè il problema era la stanchezza si poteva accettare, quando si vede questo atteggiamento svogliato è meglio non farlo scendere in campo.

Dal 55′ Zaccagni 5 – Prova qualche iniziativa ma si scontra tutte le volte su Di Lorenzo.

Immobile 5,5 – Impegno e generosità come sempre encomiabili, un parata di Ospina e un tiro ciccato è il suo score questa sera. Se la squadra non gira è ovviamente il primo a risentirne.

Pedro 5,5 – Conferma di essere fra i più vivi della squadra dando la sensazione di credere in un qualcosa che il resto della squadra nemmeno immaginava. Esce per una botta al ginocchio.

Dal 75′ Raul Moro 5 – Una accelerazione provata infranta su Koulibaly.

All. Sarri 4 – Stasera le colpe sono pure le sue. Sapeva che avrebbe trovato un Napoli rabbioso dalla sconfitta di Milano e poteva prendere delle contromisure per avere un approccio diverso. Rimane della sua idea e arriva la più brutta sconfitta della stagione.

