Ci siamo. Manca sempre meno al fischio d’inizio del big match tra Napoli e Lazio. La squadra azzurra vuole approfittare della sconfitta del Milan nel pomeriggio contro il Sassuolo per allungare in testa alla classifica, i biancocelesti di mister Sarri, che tornerà a Napoli da avversario, vogliono ripartire dopo la sconfitta contro la Juventus. In vista del match in programma alle ore 20:45, ecco le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrhamani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens.

A disposizione: Meret, Marfella, Malcuit, Juan Jesus, Manolas, Ghoulam, Demme, Elmas, Petagna.

Allenatore: Luciano Spalletti.

LAZIO (4-3-3): Reina; Patric, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

A disposizione: Strakosha, Adamonis, Lazzari, Radu, Vavro, Leiva, Akpa Akpro, Escalante, Basic, Muriqi, Moro, Zaccagni.

Allenatore: Maurizio Sarri.

