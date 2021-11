Udinese, Pereyra fuori per infortunio dopo 15 minuto: in dubbio per la Lazio?

Roberto Pereyra, secondo quanto riferito da Sky Sport, si è diretto in ospedale per degli accertamenti dopo un problema alla clavicola che lo ha costretto ad uscire dal campo dopo soli 15 minuti. Ancora da valutare l’entità e gli eventuali tempi di recupero, soprattutto in ottica campionato, considerando che giovedì l’Udinese farà visita alla Lazio allo Stadio Olimpico.

