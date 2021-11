Focolari boccia pesantemente Sarri: “È il peggior allenatore che la Lazio abbia mai avuto”

Il giornalista sportivo e tifoso biancoceleste Furio Focolari, ha parlato ai microfoni di Calciomercato.it Tv, trattato tra i vari temi l’andamento stagionale della Lazio. In particolare, Focolari si è soffermato nel criticare il lavoro di Maurizio Sarri a suo avviso deludente, definendolo “il peggior allenatore che la Lazio abbia mai avuto”.

Queste le sue parole:

“La Lazio sta a sette punti dal quarto posto. Nei gol incassati in trasferta i biancocelesti sono diciannovesimi. La differenza reti è zero. A Formello non si divertono, con Sarri non si divertono. Lotito non lo caccerà mai, anzi vuole prolungargli il contratto. Credo che Sarri sia, per la mia esperienza di tanti anni, il peggior allenatore che abbia mai avuto la Lazio, al livello di Zeman. Questo è il mio pensiero, magari è sbagliato. Io ieri ho visto un Napoli stellare che ha dato una lezione di calcio alla Lazio e a Sarri. La cosa ancora più brutta è il secondo tempo, perché nella ripresa gli azzurri erano in controllo, eppure anche lì si è vista una differenza tecnica mostruosa. A me il secondo tempo della Lazio ha dato ancora più fastidio del primo. Sarri è il peggio in questo momento per la Lazio, lui sta devalorizzando i giocatori forti. Di che stiamo parlando? Da tifoso, questo qui sta distruggendo la Lazio, Acerbi non sa più che deve fare“.

