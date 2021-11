SOCIAL | Immobile si complimenta con Donnarumma per il premio come miglior portiere: “Orgoglioso di te” – FOTO

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

L’evento di questa sera per le premiazioni del Pallone d’Oro 2021, ha visto trionfare come vincitore Lionel Messi (il suo settimo). Tra i premi consegnati, anche quello per il miglior portiere, vinto da Gianluigi Donnarumma. La vittoria dell’Europeo con l’Italia da assoluto protagonista, gli ha permesso di conquistare questo importante obbiettivo. Il suo compagno di Nazionale Ciro Immobile, si è voluto congratulate con l’estremo difensore sui social scrivendo così: “ Bravo amico mio, orgoglioso di te”.

Questa l’immagine postata da Immobile:

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: