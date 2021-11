CdS | Lazio, i numeri contro Reina: Strakosha ora ci crede

Torna il dubbio tra i pali per la Lazio. Reina, che si è preso da subito la squadra quando si pensava potesse invece essere il “portiere di Coppa”, ad oggi potrebbe lasciare il posto a Strakosha. Come evidenzia infatti il Corriere dello Sport, il dilemma irrisolto della scorsa stagione si sta riproponendo vista anche la discontinuità di Pepe. Ad oggi l’estremo difensore spagnolo ha il rapporto peggiore in Serie A tra tiri subiti e parate: appena 30 su 55, con 25 gol al passivo in 14 giornate. Il classe ’82 non si discute, si trova anche al centro dii un cambiamento tattico che vede la fase difensiva della Lazio in difficoltà, ma Thomas al momento sembra aver dimenticato l’errore contro il Galatasaray ed è pronto. L’albanese è in scadenza e spera ancora in una chance anche in campionato.

