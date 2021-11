CdS | Lazio, il teorema rovesciato di Sarri

La gara del Maradona impone cambi di tendenza in casa Lazio. I biancocelesti continuano ad alternare buone prestazioni a blackout da dimenticare. Come sottolinea il Corriere dello Sport, il poker subìto a Napoli fa discutere ed impone una riflessione profonda sul nuovo calcio dei capitolini. Quelli che sono i punti fermi del teorema di gioco di Sarri sembrano essersi rovesciati: chiede il pressing ma la Lazio perde quando gioca nell’altra metà campo e si sbilancia, vince senza supremazia territoriale; le statistiche Opta rivelano il boomerang del tecnico: contro i partenopei, il 57% di supremazia: fin qui quindi i biancocelesti hanno vinto quando non hanno provato a fare la gara. L’intera fase difensiva non funziona: 25 reti incassate in 14 partite. La Lazio sta facendo fatica ad assimilare le indicazioni del mister e la discontinuità la fa da padrona.

