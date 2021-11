J.Elkann:”Collaboreremo con i PM, la Juve deve restare grande”

E’ di qualche giorno fa la notizia riguardante l’indagine svolta dalla Guardia di Finanza negli uffici della Juventus, le fiamme gialle, hanno raccolto tutti i dati necessari sulle presunte irregolarità delle plusvalenze. Ecco quindi che il “Caso Plusvalenze“, smuove l’ennesimo polverone all’interno del panorama calcistico italiano, si perché, in questi giorni sono circolati i nomi non soltanto della Juventus, ma anche di altre squadre, che militano in serie A, e che ora aspettano l’arrivo della GdF.

Oggi l’amministratore delegato di Exor, la società della famiglia Agnelli, ha parlato nella conferenza dell’investor Day rispondendo anche alle inevitabili domande, riguardanti la Juve, queste le sue parole:

“Caso plusvalenze? La Juventus vuole collaborare con le indagini dei pm e confida di poter far luce. Per quanto ci riguarda come Exor, sono fiducioso nell’operato della magistratura. La Juventus ha un nuovo Cda, un nuovo amministratore delegato e un nuovo direttore sportivo così come un nuovo allenatore. Stanno affrontando, loro con il presidente e il vicepresidente, un momento di difficoltà come ne capitano, e sono convinto che il futuro della Juventus sarà importante come la sua storia. È una grande società e deve restare grande, al top in Europa”.

