Pistocchi su Sarri: “Quando cambi mentalità e idea di gioco devi avere pazienza. Il mercato di gennaio aiuterà”

Il noto giornalista sportivo e opinionista televisivo Maurizio Pistocchi, ai microfoni di Tmw Radio, è intervenuto sul periodo che sta vivendo la Lazio di Maurizio Sarri, che dopo la pesante sconfitta di Napoli nell’ultima giornata di campionato si trova ora a sette punti dalla zona Champions. Pistocchi ha speso parole anche sul futuro del tecnico toscano. Queste le sue dichiarazioni:

“La Lazio dopo 14 giornate ha gli stessi punti dell’anno scorso. Al contrario di come qualcuno vuole far credere, il rendimento dei biancocelesti non è poi così peggiorato. Ci si aspettavano delle cose da Sarri, forse senza guardare la rosa. Quando cambi mentalità e idea di gioco devi avere pazienza. E la società questo l’ha capito. Il passaggio dalla difesa a 3 a 4 comporta dei cambiamenti, io non mi aspettavo molto di più. Credo che sia un normale periodo di apprendimento, e probabilmente la Lazio tornerà, con il mercato di gennaio che migliorerà qualcosa. Futuro di Sarri? Berlusconi difese Sacchi all’epoca. Una società prende un tecnico perché crede nel suo lavoro e lavora con lui per costruire un gruppo vincente.

Credo che il tecnico toscano, come ha fatto alla Juventus, si adatterà per raggiungere un risultato, ma penso che la Lazio lo aiuterà rinforzando la rosa. Se una società è sana e ha possibilità, può fare una campagna acquisti adeguata. Penso che il lavoro fatto da Sarri a Napoli è sotto gli occhi di tutti. Basti vedere Koulibaly, Jorginho, Higuain, Mertens e i loro numeri. Dopo Maradona, il Napoli più bello tecnicamente parlando è quello di Sarri. L’altra sera ho rivisto quel livello. Vuol dire che è stato fatto un lavoro in profondità che è rimasto. A volte ci si sofferma solo sul risultato”.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: