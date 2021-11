Rinnovo Sarri-Lazio, Pedullà: “Lungo dialogo con Lotito, confermati accordi di massima”. E sul mercato… | FOTO

La volontà è chiara, sia da una parte che dall’altra: Maurizio Sarri e la Lazio vogliono proseguire insieme. I due anni di contratto firmati dal tecnico toscano in estate potrebbero, presto, aumentare: come riporta l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, nelle ultime 48 ore c’è stato un lungo dialogo tra il tecnico Sarri ed il Presidente della Lazio Claudio Lotito. Sembrano essere confermati gli accordi di massima fino al 2025, oppure fino al 2024 con opzione. Nel lungo dialogo tra i due non si è parlato solo di rinnovo del contratto, ma è stato sfiorato anche il discorso del mercato ed è stata affrontata una profonda analisi sulla pesante sconfitta di domenica, senza alibi, della Lazio in casa del Napoli.

Lungo dialogo #Sarri–#Lotito nelle ultime 48 ore: confermati accordi di massima fino al 2025 (o 2024 con posizione), come già anticipato. Sfiorati i discorsi di mercato, analisi profonda del tonfo (senza alibi) di #Napoli — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) November 30, 2021

