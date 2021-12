CdS | Lotito senatore, votazione slittata a domani

Lotito senatore, forse, domani. Come riportato dal Corriere dello Sport, la votazione a scrutinio segreto prevista per oggi, è stata rinviata a domani. E’ una storia che va avanti dal 2018 e tra 24 ore quindi potrebbe esserci una svolta per il patron della Lazio che già presentò un reclamo per un errore di calcolo. Chissà come andrà questa volta, con il presidente laziale che può contare sugli schieramenti a lui vicini.

