FORMELLO – Patric torna al centro della difesa, in mezzo al campo pronti Leiva e Basic. Dubbio in attacco

Non si può più sbagliare. La sconfitta contro il Napoli ha fatto male al morale così come alla classifica e la Lazio ora deve reagire. Prima della sosta ci sono cinque partite abbordabili sulla carta partendo da quella di giovedì contro l’Udinese. Mancherà per squalifica Luiz Felipe, a sostituire il brasiliano è stato scelto Patric. “E’ l’unico centrale di piede destro che abbiamo” ha spiegato Sarri in conferenza stampa. Tornerà Lazzari dal primo minuto sulla corsia di destra mentre sono confermati Acerbi e Hysaj così come non sarà cambiato in porta Pepe Reina. Da valutare la convocazione di Marusic ancora alle prese con i postumi fisici del covid, il montenegrino si è allenato con i compagni. In mezzo al campo potrebbero avere un turno di riposo Cataldi e Luis Alberto con l’inserimento di Luca Leiva in cabina di regia e di Toma Basic. Il croato affiancherà Milinkovic ai lati del brasiliano. Davanti il dubbio ruota intorno a Felipe Anderson, l’ex West Ham sta vivendo un periodo prolungato di flessione e potrebbe anche riposare visti anche i tanti impegni ravvicinati. Il ballottaggio è aperto con Mattia Zaccagni che al momento sembra comunque indietro. Nessun problema per Pedro dopo la botta al ginocchio di Napoli così come è intoccabile Ciro Immobile.

