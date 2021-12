GdS| Un premio ai giovani calciatori per ricordare Guerini

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport sarà istituito un premio per i giovani calciatori a nome di Daniel Guerini a 8 mesi dalla sua scomparsa. I dettagli dell’iniziativa saranno resi noti nei prossimi giorni. I premi verranno comunque consegnati il 20 dicembre nell’ambito del Gran Galà del calcio, nel corso del quale verranno consegnati altri premi (come quello per i migliori Ds). Il premio intitolato a Guero è, dunque, la vera novità di questa edizione con il fine di ricordare il giovane calciatore dopo una scomparsa che gettò sconforto in tutto il mondo calcistico giovanile, essendo guero conosciuto e stimato dagli addetti ai lavori.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: