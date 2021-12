Lazio-Udinese, due anni fa il tris dei biancocelesti ai bianconeri: il ricordo della Società – VIDEO

Domani alle ore 20:45 andrà in scena presso lo Stadio Olimpico di Roma, la sfida di Serie A tra Lazio e Udinese. I biancocelesti vengono da un momento difficile in campionato, in quanto reduci da due brutte sconfitte contro Juventus e Napoli. La squadra di Sarri vuole dunque rialzarsi e conquistare unti importanti contro il club veneto, per risaliremo china della classifica. In merito all’incontro in programma domani, la Società biancoceleste ha voluto ricordare la gara interna vinta proprio contro l’Udinese di esattamente due anni fa. In quell’occasione, furono Ciro Immobile con una doppietta e Luis Alberto a regalare la vittoria alla Lazio, che ottenne i successo con un netto 3-0. Una carica importante per i biancocelesti, che domani vorranno sicuramente ripetere questo tipo di prestazione.

Questo il video postato sui propri profili social dalla Lazio:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da S.S. Lazio (@official_sslazio)

