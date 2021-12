Conferenza Gotti: “Ce la siamo giocata senza paura all’Olimpico. Sarri? La sua visione di gioco richiede tempo”

In conferenza stampa il tecnico dell’Udinese Luca Gotti ha analizzato la sfida dell’Olimpico, terminata 4-4: “Nei primi 10 minuti del secondo tempo la Lazio è riuscita a rientrare in partita, quando invece avrebbero potuto concedere spazi. Mi piace comunque che ce la siamo giocata senza paura all’Olimpico. Quando prendi 4 gol non fai mai una bella prestazione, ci sono troppi errori: serve maggiore cura, maggiore precisione; la classifica però ci sta premiando. Oggi dal punto di vista dello spirito e della personalità invece è stata un bella prova. Sarri? I suoi dettami hanno bisogno di essere digeriti. Il palleggio, il lavoro sulle secondoe palle: tutti elementi che hanno bisogno di tempo per essere assimilati“.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: