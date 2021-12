CONFERENZA Sarri: “Credo di essere entrato nella testa dei giocatori, ma siamo una squadra più istintiva che logica”

Termina 4-4 la sfida dell’Olimpico tra la Lazio di mister Sarri e l’Udinese del tecnico Gotti. L’allenatore biancoceleste in conferenza stampa ha commentato il pari, raggiunto allo scadere dai friulani: C’è tanto da recriminare nel primo tempo, nella ripresa invece bella reazione. Abbiamo concesso molti spazi ma in occasione dell’ultimo gol, dal campo, abbiamo avuto la sensazione che fosse fallo su Zaccagni. Credo di essere entrato nella testa dei giocatori, ma una squadra più istintiva che logica. Dal rapporto che ho con i calciatori, sento che la sintonia è nata. Tifosi? Per fagli tornare serve continuità nei risultati e vogliamo che ritornino”.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: