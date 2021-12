GdS | L’appello di Massimo Maestrelli: “Quella medaglia era il legame fra noi e papà, ora ridatecela”. E su Sarri…

Oggi, 45 anni fa, ci lasciava il “Maestro” per eccellenza di casa Lazio ed il figlio, Massimo Maestrelli, intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha ricordato il papà e lanciato un appello. Nei giorni scorsi infatti dei ladri hanno preso la medaglia d’oro sulla quale era inciso il nome del tecnico del primo scudetto ed il titolo conquistato: un oggetto di grande valore affettivo che Massimo spera di ritrovare, in quanto lo definisce il legame tra suo padre ed il popolo laziale. Le dimostrazioni nei confronti di mister Tommaso non mancano mai e questo rende Massimo orgoglioso e sempre contento. Oggi ci sarà una messa in ricordo del Maestro alla quale parteciperanno sicuramente Oddi e Wilson. Infine il paragone tra il babbo e Sarri che Massimo definisce simili: toscani, fumatori e amanti del calcio spettacolare.

