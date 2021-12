GdS | Lazio-Udinese, la sfida Sarri-Gotti: Chelsea nel passato, presente da brividi

Un passato insieme, un presente da sfidanti: come sottolinea La Gazzetta dello Sport, stasera all’Olimpico mister Sarri incontrerà il suo assistente ai tempi del Chelsea, Luca Gotti. Un ragazzo che lo stesso tecnico laziale ha detto di ascoltare molto, in quanto le sue osservazioni non erano mai banali. Gara complicata quindi tra due amici chiamati a vincere: la Lazio deve rialzarsi dopo il ko di Napoli, l’Udinese deve fare punti per restare alla larga dalla zona retrocessione.

