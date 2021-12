Lazio-Galatasaray, dal 3 dicembre scatta la vendita dei biglietti: la nota ufficiale

La S.S. Lazio comunica che, dalle ore 10:00 di venerdì 3 dicembre, fino alle ore 21:00 di giovedì 9 dicembre, saranno messi in vendita i tagliandi per la gara di Uefa Europa League Lazio-Galatasaray in programma giovedì 9 dicembre alle ore 21:00. La vendita verrà fatta in unica fase diretta (per chi non lo avesse già utilizzato, potrà scontare il costo del tagliando tramite il voucher ricevuto da Vivaticket).

Sarà possibile acquistare i tagliandi: online tramite il circuito Vivaticket (solo on-line si potrà utilizzare i voucher abbonati); nei punti vendita Vivaticket (qui non sarà possibile utilizzare i voucher abbonati); le due tariffe agevolate, Invalidi al 100% e Disabili in carrozzella entrambi con accompagnatori, si potranno acquistare solo presso i negozi Lazio Style 1900.

