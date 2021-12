Lazio-Udinese, Tare nel pre-partita: “L’obiettivo è fare bene in tutte e tre le manifestazioni”

Manca sempre meno al fischio d’inizio della partita di Lazio-Udinese, valevole per la 15esima giornata di Serie A Tim. Igli Tare ha parlato ai microfoni di Sky. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Sarri? Abbiamo deciso di iniziare un percorso con lui e dobbiamo essere più decisi nei momenti di difficoltà che sono stati messi in conto. Il suo è un calcio importante, dobbiamo parlare molto tra di noi per capire cosa serve per il futuro della squadra, l’unica cosa sicura è che andiamo avanti con lui decisi. Champions? L’obiettivo è fare bene in tutte e tre le manifestazioni perchè sono ancora alla portata. Ci siamo allontanati dalla zona Champions ma fino a che c’è una possibilità dobbiamo lottare.”

Embed from Getty Images

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: