Milan, tegola Kjaer: il difensore dovrà sottoporsi ad un intervento

Nuovo infortunio in casa Milan, si tratta di Simon Kjaer: nella sfida di ieri contro il Genoa, è stato costretto ad uscire dal campo nel primo. Da subito si è temuto per un problema importante, e gli esami di oggi ne hanno dato la conferma. Il difensore ha riportato un danno legamento, riparabile solamente attraverso una necessaria artroscopia del ginocchio sinistro. Nella giornata di domani dunque, il danese si sottoporrà a questo intervento chirurgico, per poi svolgere nuovi esami e capire meglio i tempi di recupero.

SportMediaset

