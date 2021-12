Juventus ancora nei guai, nuova perquisizione e aumento di capitale a rischio

Non vi è pace quest’anno intorno alla Juventus, l’inizio di campionato non proprio brillante, il poco mercato e l’addio di CR7, tiene sul banco degli imputati Agnelli e la dirigenza. I tifosi, preoccupati della posizione in classifica, hanno altro a cui pensare oltre al campo.

E’ notizia di oggi infatti che la procura di Torino ha emesso un nuovo decreto di perquisizione, si indaga ora sulla cessione di Ronaldo. L’obiettivo è quello di trovare la documentazione relativa ai valori economici della cessione di Ronaldo al Man. United e trovare la spiegazione della “famosa carta che non deve esistere teoricamente” intercettazione che potrebbe portare Jorge Mendes e il suo assistito alla convocazione.

La società Juve ha emanato un comunicato: “L’inchiesta in questione potrebbe mettere a rischio l’aumento di capitale appena varato e la capacità del Gruppo di mantenere il presupposto della continuità aziendale

