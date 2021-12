Milan, per Kjaer è stagione finita: il messaggio dell’Inter – FOTO

La notizia del pomeriggio in Serie A è sicuramente quella legata all’infortunio del difensore rossonero Kjaer: il danese si è sottoposto ad un intervento finalizzato alla ricostruzione del legamento crociato anteriore. Per lui la stagione è finita, rebus non facile da risolvere per Stefano Pioli. Dopo il comunicato del Milan sull’infortunio, l’Inter tramite Twitter ha augurato una pronta guarigione al calciatore con un bel messaggio: “Un Campione non si riconosce solo da come gioca a calcio. Torna presto Simon, ti aspettiamo in campo a San Siro per tributarti l’applauso che meriti“.

Un Campione non si riconosce solo da come gioca a calcio.

Torna presto Simon, ti aspettiamo in campo a San Siro per tributarti l’applauso che meriti. #FCIM https://t.co/GxFAIDNUZV — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) December 3, 2021

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: