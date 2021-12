SOCIAL | Luiz Felipe verso la Sampdoria: “La persistenza è la strada per il successo” – FOTO

Nel rocambolesco pareggio della Lazio contro l’Udinese, Luiz Felipe era uno degli assenti per i biancocelesti. Dopo aver scontato la squalifica, il difensore brasiliano è pronto a tornare in campo domenica: alle 18.00 gli uomini di Sarri affronteranno in trasferta la Sampdoria. Luiz Felipe si è espresso così su Instagram: “La persistenza è la strada per il successo“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luiz Felipe Ramos (@luizfeliperamos27)

