Stendardo si racconta: “Con la Lazio ricordi indelebili che conservo sempre nella mia mente e nel mio cuore”

Ai microfoni di gianlucadimarzio.com, Guglielmo Stendardo ha rilasciato un’intervista in cui ripercorre le tappe della sua carriera. Tra queste, chiaramente ha parlato della sua esperienza alla Lazio. Ecco le sue parole:

Passando all’esperienza alla Lazio, probabilmente la parentesi migliore della sua carriera. Quali sono stati i momenti più significativi con la maglia biancoceleste?

“Con la Lazio abbiamo ottenuto la Champions League e fatto cose importanti. Abbiamo raggiunto risultati inimmaginabili, nel 2007 riuscimmo ad arrivare terzi in campionato. Ce la giocammo in Champions con il Real Madrid, una partita che finì 2-2 in un Olimpico strapieno. Sono ricordi indelebili che conservo sempre nella mia mente e nel mio cuore. Confrontarsi con i migliori è sempre motivo per imparare cose nuove. Quella alla Lazio la ricordo come l’esperienza più importante, anche perché poi oggi vivo e lavoro a Roma, dunque questa città per me è il centro di tutti i miei interessi, anche attuali. Ricordo tutti i momenti alla vigilia dei derby di Roma, partite molto sentite nella Capitale. Ho anche avuto la fortuna di giocare con Paolo Di Canio, che era un vero tifoso della Lazio e quindi mi preparava in modo incredibile. Credo che quelli siano stati i momenti più belli, giocare i derby a Roma penso che sia una delle cose migliori che un calciatore possa vivere”.

