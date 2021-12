SERIE A – L’AVVERSARIO | Tutto quello che c’è da sapere sulla Sampdoria

Lazio che deve ripartire dopo il pareggio rocambolesco in casa contro l’Udinese. Per farlo ecco la Sampdoria in terra ligure, quindicesima in classifica a cinque punti dalla zona retrocessione. Lazio che deve ripartire per restare agganciata al gruppo che compete per un posto in Europa. Intanto ecco le ultime in casa Sampdoria.

SAMPDORIA – Blucerchiati a quindici punti in classifica, più cinque dalla zona retrocessione arriva dalla sconfitta in Toscana contro la Fiorentina per 3-1. Un avversario ostico, sopratutto quando viene affrontato in casa dove fra tutte è riuscita a conquistare un pareggio per 2-2 contro l’Inter a settembre. Nell’ultima sfida casalinga invece è arrivata la vittoria contro il Verona grazie ai gol di Candreva, Ekdal e Murru.

LA FORMAZIONE (4-4-2) – Audero; Bereszynski, A. Ferrari, Yoshida, Murru; Candreva, Thorsby, Silva, Verre; Gabbiadini, Caputo.

LA STELLA – Difficile scegliere un profilo particolare, sicuramente la difesa biancoceleste dovrà tenere sott’occhio l’ex Lazio Antonio Candreva che continua a segnare con regolarità insieme anche a Caputo. Da non sottovalutare poi la carta Fabio Quagliarella che dovrebbe accomodarsi in panchina per essere sfruttato a gara in corso.

IL PRECEDENTE – L’ultimo incontro in casa dei doriani è da dimenticare per la compagine biancoceleste che lo scorso anno rimediò un pesantissimo 3-0 con i gol di Quagliarella, Augello e Damsgaard. Ultima vittoria al Ferraris che risale alla stagione 2019-2020 alla prima giornata di campionato: sempre un 3-0 però questa volta a favore dei biancocelesti.

