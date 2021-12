Cassano, il retroscena con Ronaldo: “Cristiano mi ha scritto dei messaggi, pretendeva rispetto”

Antonio Cassano senza mezzi termini, ha dichiarato durante la trasmissione web televisiva Bobo Tv in onda s Twitch, un aneddoto della scorsa stagione riguardante Cristiano Ronaldo. Stando alle parole dell’ex calciatore, il portoghese avrebbe inviato dei messaggi a Cassano per chiedergli di portare più rispetto, a seguito di alcune sue vecchie dichiarazioni.

Queste le sue parole:

“Ronaldo mi ha scritto dei messaggi, Cristiano Ronaldo, dicendomi che dovevo avere rispetto per lui, per quello che aveva vinto, per i gol che aveva fatto. Io non ho paura della verità, affronto il mondo intero, dal Papa all’ultimo di questa Terra. Ho chiamato Buffon e mi ha confermato che ha dato il mio numero all’addetto stampa che l’ha girato a Ronaldo per dirmi che lui ha fatto 750 gol e io solo 150. Io dico: caro Cristiano Ronaldo, hai tutto, vivi sereno e rilassato. Prendi esempio da Messi, se ne sbatte di tutto e di tutti. Invece di mandare il messaggio a me, questa è la verità. E Gigi Buffon, lo sa bene. E Gigi rideva, anche Chiellini sapeva. Mi ha fatto imbufalire. Ma come sei messo? Che problemi hai?”.

TMW