CorSera | Lazio, 29 gol incassati in 15 turni: solo tre volte peggio nella storia del club

La Lazio in questo avvio di stagione ha incassato tanti, troppi gol: 29. Come riporta il Corriere della Sera è un dato che fa anche tornare indietro nel passato: nella storia biancoceleste infatti appena 3 volte, l’ultima 64 anni fa, era andata peggio dopo 15 giornate: nel 1948-49 e nel ‘57-58, con 31 reti al passivo, e nel 1942-43 con 30. La Lazio in quei casi finì tra il 9° e il i3° posto, con un margine sulla serie B tra i 2 e i 5 punti. Numeri che sicuramente fanno pensare e che richiamano i laziali a migliorare, già a partire dal prossimo impegno di campionato in programma domenica in casa della Sampdoria, archiviando le ultime 4 reti prese dall’Udinese giovedì sera all’Olimpico.

