EUROAVVERSARIE | Il Galatasaray non va oltre il pareggio in casa. Perdono Lokomotiv Mosca e Marsiglia

Prima dell’ultima giornata della fase a gironi di Europa League, arriva un altro weekend di campionati in giro per l’Europa. Mentre la Lazio sarà impegnata domani alle ore 18:00 in casa della Sampdoria, le tre euroavversarie dei biancocelesti nel Girone E di Europa League sono scese in campo questo sabato, tutte in contemporanea alle ore 17:00, hanno concluso da pochi minuti la propria partita.

L’unica squadra ad uscire con punti è stato il Galatasaray, prossimo avversario della squadra di Sarri. In casa contro l’Altay i giallorossi non sono andati oltre il 2-2: vantaggio ospite dopo appena 17 minuti, la squadra di Fatih Terim riesce a rimontare il risultato grazie alla coppia Dervisoglu-Diagne, ma all’86° arriva il pari degli ospiti su calcio di rigore. Galatasaray che rimane così al sesto posto con 23 punti dopo 15 giornate di campionato turco.

Dalle altre due gare sono uscite due sconfitte: il Marsiglia, dopo il vantaggio di Gerson, si è fatto rimontare dallo Stade Brestois perdendo in casa per 1-2. Una sconfitta che mantiene comunque il secondo posto per la squadra di Sampaoli a +1 sul Rennes terzo, ma comunque a -12 dal Paris Saint Germain capolista. Mentre anche la Lokomotiv Mosca è uscita con zero punti dalla sfida casalinga contro l’Ural Yekaterinburg: gli ospiti portano via tre punti da Mosca vincendo 0-1. Lokomotiv al quinto posto con 25 punti, anche lei a -12 dalla capolista Zenit.

