Europa League, la Uefa lancia il sondaggio: “Chi finirà in cima al Gruppo E: Galatasaray o Lazio?” – FOTO

Poco meno di una settimana separa Lazio e Galatasaray dalla sfida di Europa League valida per l’ultimo incontro del girone. Una gara importantissima per entrambe le squadre, che vale il primo posto del Gruppo E. In merito alla parità che andrà in scena il prossimo giovedì all’Olimpico, la Uefa ha voluto lanciare un sondaggio sui propri canali social ufficiali: “Chi fonerà in cima al Gruppo E: Galatasaray o Lazio?”. I tifosi sono chiamati a scegliere la squadra che per loro riuscirà ad avere la meglio sull’altra, conquistandosi il primato del girone ed il conseguente passaggio diretto del turno.

Questo il post della Uefa:

Who will finish top of Group E: Galatasaray or Lazio? 🤷#UEL pic.twitter.com/95pxRBs2st — UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 3, 2021

