Lazio Primavera, De Santis: “Gol per me e per la squadra in un momento difficile”

Al termine di Cosenza-Lazio, il calciatore della Primavera biancoceleste Mirko De Santis è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio. Queste le sue parole: “Questo gol è importante per me e soprattutto per la squadra, che veniva da un momento difficile. Mi aiuterà sicuramente a migliorare. Siamo una famiglia, abbiamo tutti un rapporto speciale. Non era facile vincere qui, soprattutto perché attraversavamo un momento particolare. Avevamo voglia di prenderci i tre punti e ci siamo riusciti. Mi trovo bene ovunque, so che lo staff lavora per farmi crescere, la duttilità è importante. Pensiamo a vincere partita dopo partita, poi tireremo le somme e vedremo dove saremo. Ruolo? Credo di poter rendere meglio da terzino sinistro, ma decide ovviamente Calori”.

