Pioli: “Mi aspettavo una Lazio più vicina in classifica”

Al termine della gara tra Milan e Salernitana vinta dai rossoneri per 2-0 l’allenatore Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di DAZN commentando anche la situazione generale in questo campionato. Ha parlato anche della Lazio e della sua posizione a detta di Pioli troppo “staccata” dalle altre. “Avevo pronosticato un campionato equilibrato, mi aspettavo qualche squadra in più. Sembra che le prime quattro si stiano staccando, mi aspettavo Juve, Roma e Lazio più vicine ma in un campionato del genere saranno i dettagli a fare la differenza” ha dichiarato in merito.

